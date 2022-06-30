فيلا لرونالدو تتعرض للسطو وخسائر بالملايين.. فما علاقة فيراتي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكن عطلة ماركو فيراتي، لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان، التي رغب في قضائها بمدينة إيبيزا بإسبانيا، سعيدةً ومريحةً كما يأمل، إذ تعرضت الفيلا التي يسكنها هناك للسطو.

وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، فإن النجم الإيطالي يقضي إجازته في فيلا تعود ملكيتها لساحر الكرة المستديرة المهاجم البرازيلي السابق رونالدو، وهي الفيلا التي تعرضت للسرقة من قبل مجهولين.

وأضافت الوكالة، في تقريرٍ لها، أن اللصوص قاموا بسرقة “كمية كبيرة من المجوهرات والمال”، قُدرت قيمتها بنحو 3 ملايين يورو، وأن أحد المصادر أكد قيام نجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم، بتقديم شكوى، وأن الشرطة الإسبانية فتحت تحقيقاً في الأمر لمعرفة ملابسات ما حدث.

وأوضحت المصادر أن النجم الذي يقضي إجازته برفقة زوجته جيسيكا إيدي، لم يكن يوجد هو ومرافقوه في المنزل لدى حدوث السرقة.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها تعتقد أن عملية السطو هذه كانت مستهدفة، وأن من عمل على تنفيذها عصابةٌ متخصصة، حيث تمكنت من تعطيل النظام الأمني ​​المتطور لفيلا الظاهرة الكروية البرازيلية رونالدو.

وتعد هذه السرقة الثانية التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، حيث تأتي بعد أيام قليلة من حادثة سطو تعرض لها المهاجم الإسباني داني أولمو، في أحد شوارع فالنسيا، من قِبل شخصين سرقا منه ساعة فاخرة، تبلغ قيمتها 30 ألف يورو.

وبالعودة إلى ماركو فيراتي، الذي يعد حالياً واحداً من نجوم كرة القدم القليلين، الذين يتمتعون بقسط من الراحة خلال شهري نوفمبر، وديسمبر المقبل، بعد أن فشل منتخب بلاده بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، المقامة في قطر.

ويقضي حالياً إجازته في المدينة الواقعة بجزر البليار الإسبانية، بعد أن ساعد العمالقة الباريسيين في الفوز بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وقبل أن يعود إلى ناديه في العاصمة الفرنسية لبدء الاستعداد للموسم المقبل.

ويعتبر اللاعب أهم لاعبي وسط نادي باريس سان جيرمان على الإطلاق، حيث خاض فيراتي، البالغ من العمر 29 عاماً، 29 مباراة مع أبطال فرنسا الموسم الماضي في جميع المسابقات وسجل هدفين.