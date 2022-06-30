وعكة صحية تصيب والدة ديانا كرزون.. وهي تطلب الدعاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت والدة النجمة الأردنية ديانا كرزون لعارض صحي، ألزمها دخول المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية الضرورية، بهدف الاطمئنان على صحتها.

وتوجهت ديانا إلى جمهورها، عبر حسابها على “إنستغرام”، طالبةً منهم الدعاء بالشفاء العاجل لوالدتها التي تربطها بها علاقة مميزة جداً، وتعتبر من أقرب الناس إليها.

ونشرت ديانا، عبر خاصية “ستوري” في حسابها على “إنستغرام”، صورة من داخل أحد المستشفيات، تظهر بها بعض الأجهزة الطبية، وعلقت عليها: “حبيبتي يا أمي خطاكي الشر ياروح قلبي”، ثم أتبعتها بدعاء تطلب فيه من الله تعالى الشفاء لوالدتها، وكتبت: “اللهم أنت الشافي المعافي لا شفاء إلا شفاءك يارب العالمين”.

ومساء أمس، طمأنت كرزون جميع محبيها بتحسن صحة والدتها، وخروجها من المستشفى، موجهة الشكر لكل من أرسل يطمئن عليها، خلال مرضها، حامدة الله على كل شيء.

وقامت شقيقة ديانا، شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي هيا كرزون، بنشر ذات الصورة مرفقة بها نفس الدعاء لوالدتها، بينما اكتفت زين كرزون بنشر دعاء تطلب فيه من الله أن يرزقها الفرج والفرح دون الإشارة لمرض والدتها.

وترتبط ديانا بوالدتها بعلاقة عاطفية كبيرة، وتعتبر الداعم الأكبر لها منذ بدء مسيرتها الفنية، كما أن الجمهور اعتاد ظهورها معها في العديد من المناسبات العامة، إضافة إلى حرص ديانا على ذكرها، والإشارة لحبها الكبير لها في الكثير من لقاءاتها.

ويبدو أن مرض “ماما ميديو” كان الحادثة الوحيدة التي نغصت فرح ديانا الكبير الذي عاشته هذا الشهر، الذي احتفلت خلاله ببلوغ ابنتها “سلمى” عامها الأول، كما أنها قامت بطرح أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية “يا أهل جدة” من كلمات أحمد المطري، وألحان وتوزيع موسيقي حاتم منصور.

ومن جانب آخر، فقد أظهرت الصور التي نشرتها شقيقات ديانا التوأم زين وهيا، قبل عدة أيام غيابها عن حضور عيد ميلادهما، إذ ظهرا في تلك الصور رفقة والدتهما دون وجودها، ويبدو أن ارتباطاً ما منعها من الحضور، إذ إنها كانت حريصة على تهنئتهما بهذه المناسبة.

وتستعد ديانا هذا الصيف للظهور في عدد من الحفلات المهمة ستكون الأولى في قبرص، ثم تعود إلى الأردن للمشاركة في مهرجان جرش، كما تم اختيارها لتكون نجمة ختام مهرجان الفحيص الفني.