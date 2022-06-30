ماجد المهندس يُهدي جمهوره “أوكسجين”.. مليون مشاهدة في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أقل من يوم واحد على طرحها، حققت أغنية “أوكسجين” للفنان ماجد المهندس أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر منصة “يوتيوب”، ليواصل المهندس تحقيق أرقامه القياسية الفنية بفضل محبة الجمهور.

وجاءت الأغنية الجديدة من كلمات الصامل، وألحان وتنفيذ أحمد الهرمي، ومكس وماستر جاسم محمد، وإيقاعات إبراهيم حسن، ويتغزل فيها ماجد المهندس باللهجة السعودية بحبيبته، إذ يقول بمطلعها: “آحِسّ بِكْ وِقَلْبي لك واشوفِ عِمْـري في هواك/ وِاحْنا مَعَـاً حَبيبي لـِك مِنّي وَعَد حب سرمـدي/ إتعيش في خفوقي غالي والعمر كلّه فداك/ لو من يحاول افقلبي عرشك حفظته يا بعدي/ يا اوكسِجينِ حِبّي عِطْني مِنْ نِفَس شفّ إهتواك تَدْري مِكانِكِ اللّي مِن وجدك غرامه مسندي”.

وكان المهندس قد أطلق، قبل شهر، كليب أغنيته “يا كريم بالجفا”، الذي حقق حوالي مليونَيْ مشاهدة على “يوتيوب”، وكانت الأغنية قد صدرت ضمن “ميني ألبوم” قبل أربعة أشهر، ونالت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة، كما تضمن “الميني ألبوم” أغنيات “خذت أكثر” التي تخطت المليون ونصف المليون مشاهدة، و”أعطيني وقتاً” التي حققت مليوناً ونصف المليون مشاهدة، و”قررت أسولف” التي نالت مليونين ونصف المليون مشاهدة، وبينها أصدر كليب “وعرفتك” باللهجة المصرية، الذي اعتبر الأكثر نجاحاً له وحقق أكثر 53 مليون مشاهدة في شهره الأول، والأغنية من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، وألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوي.

وفاجأ المهندس جمهوره بالفيديو كليب، الذي شاركته فيه عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك، وظهر به ماجد بطريقة جديدة، سواء على صعيد الحركات أو الملابس.