جورج كلوني وجوليا روبرتس بتصرفات غريبة في إعلان Ticket To Paradise

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تعاونهما الشهير في سلسلة أفلام: Ocean 11 ،Ocean 13 ،Money Monester، وتحقيقهما نجاحاً كبيراً في ما يقرب من خمسة أعمال، عاد الثنائي الهوليوودي الشهير: النجم جورج كلوني، والنجمة جوليا روبرتس، للتعاون مرة أخرى في عمل سينمائي جديد.

ويشارك النجم جورج كلوني دور البطولة مع النجمة جوليا روبرتس في العمل الكوميدي الرومانسي الجديد “Ticket to Paradise”، الذي تم طرحه إعلانه.

ويجسد كلوني وروبرتس دور زوجين يكرهان بعضهما بشكل كبير، ولا يشعران بالسعادة في حياتهما.

ويظهر النجمان في الإعلان بدور زوجين مطلقين بعد 19 عاماً، ولا يطيقان بعضهما بالمرة، لكن هناك شيء واحد يتفقان عليه، هو عدم رغبتهما في زواج ابنتهما من شاب لا تعرفه جيداً، والتخلي عن عملها من أجله، فيحاولان معاً أن يشكلا فريقاً، رغم الكراهية الكبيرة بينهما من أجل إفشال هذا الزواج، ضمن سياق عدد كبير من الأحداث الرومانسية الكوميدية.

يشارك في البطولة كل من: النجمة كايتلين ديفير في دور الابنة، وماكسيم بوتيير في دور زوجها المستقبلي، وبيلي لورد في دور الصديقة “رين”، ولوكاس برافو، وغيرهم من النجوم.

الفيلم من إخراج أُول باركر، الذي شارك في كتابة السيناريو مع دانيل بيبسكي، وسيتم عرض الفيلم في صالات السينما يوم 21 أكتوبر 2022.