منى زكي سفيرة إقليمية لهذه الماركة العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختيرت النجمة المصرية منى زكي، التي زينت غلاف مجلة “زهرة الخليج” في عدد يونيو، سفيرة إقليمية لـ”بولغري”، دار المجوهرات الرومانية الفاخرة.

وتتمتع النجمة المتألقة، الحائزة العديد من الجوائز، بشعبية كبيرة وحضور متميز في المنطقة، ما يجعلها خياراً مثالياً لتمثيل “بولغري”، وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى موهبتها اللافتة، وجاذبيتها العفوية التي تساعدها في أداء دورها كسفيرة لعلامة بولغري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشاركت منى زكي في أعمال مهمة مع العديد من أشهر الأسماء في عالم السينما المصرية، وتشهد مسيرتها الفنية الغنية في عالم الأفلام، وترشيحها للعديد من أبرز المهرجات السينمائية، على موهبتها وشعبيتها في المنطقة.

وشاركت النجمة الموهوبة في العديد من الأفلام الشهيرة، من أهمها، “اضحك الصورة تطلع حلوة، وتيمور وشفيقة، وسهر الليالي، وأسوار القمر، وولاد العم، واحكي يا شهرزاد”.

ومن أهم الأدوار التي لعبتها، دورها في مسلسل السندريلا، حيث جسدت شخصية الممثلة الشهيرة سعاد حسني، بالإضافة إلى أدوارها الرئيسية في العديد من المسلسلات التلفزيونية، مثل: “أسيا، وأفراح القبة، ولعبة

نيوتن”.

ومن أبرز الجوائز الحاصلة عليها:

2003: جائزة أفضل ممثلة عن دورها الرئيسي في فيلم سهر الليالي بمهرجان دمشق السينمائي.

2004: جائزة أفضل ممثلة عن دورها الرئيسي في فيلم سهر الليالي، في بينالي السينما العربية في باريس.

2006: جائزة حورس في مهرجان القاهرة الوطني للسينما المصرية كأحسن ممثلة عن دورها في فيلم دم الغزال.

2020: وتوجت مسيرتها، مؤخراً، بجائزة فاتن حمامة للتميز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما ساهمت منى، بصفتها سفيرةً لمنظمة اليونيسف، بنشر الوعي في العديد من الحملات الوطنية الخيرية والداعمة لقضايا الأطفال، في محاولة لتسليط الضوء على العديد من المشكلات التي يتعرضون لها، مثل: تشويه الإناث، والفقر، وعمالة الأطفال.