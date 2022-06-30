من بطولة باسل خياط.. تعرف إلى تفاصيل النسخة العربية من مسلسل The Killing

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى صناع مسلسل “منعطف خطر” من تصوير آخر مشاهدهم في العمل، استعداداً لعرضه منتصف يوليو المقبل.

المسلسل هو النسخة العربية من مسلسل “The Killing”، الذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات التشويق والجريمة والإثارة.

وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل، إذ تعثر المباحث على جثة فتاة تدعى “سلمى الوكيل”، وتعمل “إنفلونسر”، ويتابعها مئات الآلاف على تطبيق “تيك توك”، في سيارة خالد يحيى، المُرشح لرئاسة نادٍ.

ويُكلف المقدم هشام بالتحقيق في القضية التي تثير الرأي العام. وتتبع الأحداث التحقيقات اليومية لجريمة قتل “سلمى”.

المسلسل من بطولة باسل خياط، الذي يقدم دور “المحقق هشام”، الذي يحقق في جريمة القتل، ويكشف الكثير من الأسرار المتعلقة بها.

ويعاون “المحقق هشام” في محاولة حل لغز الجريمة ضابط آخر يؤدي دوره الفنان تامر نبيل، وهو ضابط مباحث إنترنت، تم نقله حديثاً إلى مباحث الجنايات، ليواجه أول قضية صعبة في عمله الجديد.

ومسلسل “منعطف خطر” إنتاج مجموعة “كاريزما للإعلام”، وتأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته باسل خياط، سلمى أبو ضيف، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، محمد علاء، آدم الشرقاوي، تامر نبيل، حمزة العلي، وكريم محجوب.

جدير بالذكر أن مسلسل “The Killing”، هو مسلسل جريمة ودراما أميركي، مقتبس عن المسلسل الدنماركي “Forbrydelsen”. أما النسخة الأميركية، فمن تطوير “فيناسود”، وإنتاج استوديوهات فوكس التلفزيونية.