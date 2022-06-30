زوج كورتني كاردشيان يدخل المستشفى.. يعاني من هذا المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد يومٍ من نقل الموسيقي الأميركي ترافيس باركر، زوج نجمة الواقع الأميركية كورتني كاردشيان إلى المستشفى، كشف مصدر مقرب عن السبب الذي استدعى نقله إليها، حيث التقطته عدسات الكاميرا، وهو يدخل على نقّالة إلى مركز Cedars-Sinai الطبي.

ووفقاً لذلك المصدر، فإن الموسيقي الأميركي صاحب الـ46 عامًا، يعاني التهاب البنكرياس، وهو العضو الذي يساعد في الهضم وتنظيم نسبة السكر بالدم، مضيفاً أن باركر كان يشكو تقلصات وتشنجاتٍ قبل أن يتم نقله للمركز الصحي، وترافقه إلى هناك زوجته.

وتابع المصدر بالقول إن كورتني كانت قلقةً جداً بشأن هذا العارض الصحي الذي ألم بزوجها، وكذلك باركر، الذي كان قد كتب قبل نقله إلى المركز الطبي، تغريدةً عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها “حفظني الله”، الأمر الذي فهمه بعض المتابعين بأنه تلميحٌ إلى حالته الصحية، إلا أن البعض الآخر قال إنها اسم أغنية تعود لصديقه المقرب ماشين غان كيلي.

وكانت ابنته، ألاباما باركر، صاحبة الـ16 عامًا، قد طلبت من متابعيها عبر حسابها في “إنستغرام”، الدعاء لوالدها، حيث شاركت تدوينة عبر خاصية “ستوري”، كتبت فيها: “من فضلكم أرسلوا صلواتكم”، دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بحالة والدها.

في حين كان الابن لاندون آشر باركر، يستمتع بوقته في مدينة نيويورك أثناء الحفل الغنائي، الذي يجمعه بالنجم ماشين غان كيلي.

أما كورتني، فقد التقطتها عدسات الكاميرا، وهي تقف إلى جانبه أثناء دخوله المركز الطبي، وتحاول مساندته في ما حدث له.

يذكر أن تدهور حالة باركر الصحية يأتي بعد شهر واحد من احتفاله، هو وكورتني بزواجهما في مدينة بورتوفينو بإيطاليا.

وكان قد حضر حفل الزفاف عدد كبير من الأشخاص، كان من بينهم والدة كورتني كاردشيان، وأخواتها كيم كاردشيان وكلوي كاردشيان، وكريس جينر وكيندال جينر، وكايلي جينر. بالإضافة إلى أبناء كورتني من زواجها الأول، مايسون (12 عامًا)، وبينيلوب (9 أعوام)، ورين (7 سنوات).

وسارت صاحبة الـ43 عاماً في الممر في قرية بورتوفينو مرتديةً فستانًا قصيراً باللون الأبيض، وأرفقته بطرحةٍ طويلة من تصميم دار الأزياء الإيطالية “دولتشي آند غابانا”، ونسقت معهما قفازاً شفافاً.