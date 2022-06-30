بوراك أوزجفيت وفهرية أفجان.. هكذا احتفلا بعيد زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بصورةٍ رومانسية مليئةٍ بالسعادة والحب، احتفل الممثل التركي الشهير، بوراك أوزجفيت، بعيد زواجه الخامس من الممثلة التركية فهرية أفجان.

وشارك النجم التركي صورةً تجمعه بزوجته، ظهر فيها وهو يحتضنها، بينما ملامح السعادة ترتسم على وجهيهما، وذلك عبر خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

ولم يعلق نجم “حب أعمى” على الصورة، إذ اكتفى بكتابة تاريخ زواجهما، ورقم خمسة ورمز قلب الحب التعبيري، مشيراً إلى الحب الذي جمعهما على مدى هذه السنوات.

من جهتها، أعادت نجمة “ألب أرسلان” مشاركة الصورة نفسها عبر خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي على “إنستغرام”، واكتفت بالتعليق ذاته الذي علق به زوجها على الصورة.

ويعيش الزوجان، الأشهر في تركيا، حالةً من السعادة، في انتظار ولادة طفلهما الثاني، حيث أُعلن عن حمل فهرية قبل نحو أسبوعين من الآن، وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن النجمة حاملٌ في شهرها الثاني تقريباً.

وعلى الصعيد ذاته، قال نجم “المؤسس عثمان”، في لقاءٍ صحافيٍ له، إنه متحمسٌ وسعيدٌ جداً لولادة طفله الثاني، مشيراً إلى أنه فرح كثيراً، عندما أخبرته أفجان بالأمر.

ولم يخفِ النجم التركي سعادته، إذ بدأ مبكراً بالبحث عن هدية ولادة لزوجته، حيث شوهد الممثل البالغ من العمر 37 عاماً، في مدينة بودروم السياحية، مؤخراً، في مدينة بودروم السياحية، إذ كان يقوم بالبحث عن منزلٍ ليقوم بإهدائه لزوجته الممثلة الشابة لحظة ولادتها.

ورصدت عدسات الكاميرات بوراك، في أحد مواقع البناء، حيث قام بفحص ومعاينة منزل قيد الإنشاء ثم غادر.

يُذكر أن الزوجين يقضيان حالياً عطلتهما برفقة طفلهما “كاران” بمنزلهما الصيفي في بودروم، حيث جرى تداول صورٍ للنجمين من أمام البحر، وظهر الزوجان وهما يلعبان مع طفلهما بألعاب البحر.

وتزوجت فهرية أفجان وبوراك أوزجفيت، اللذان التقيا في المسلسل التلفزيوني “طائر النمنمة”، وبدآ في الوقوع بالحب عام 2017. وأصبحا أبوين لأول مرة، من خلال طفلهما “كاران”، الذي آخذاه بين ذراعيهما عام 2019.

وكان آخر ظهورٍ للنجمة التركية عبر شاشات التلفزيون في مسلسل “ألب أرسلان”، الذي انفصلت عنه، وأعلنت انسحابها من استكمال الجزء الثاني منه.