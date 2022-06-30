ياسر العظمة يسخر بعد وصفه بـ “فلكي عربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كثيراً ما يحدث أن تُنسب بعض الصور والعبارات إلى غير أصحابها، وأن يجري تداولها دون التأكد منها، ويبدو أن هذا ما وقعت به صفحة قناة الجزيرة الوثائقية الرسمية عبر “فيسبوك”، حيث نُسبت صورة للفنان السوري ياسر العظمة، لفلكي عربي يُدعى “ابن شاطر”، الأمر الذي جعل العظمة يسخر من الأمر.

وأعاد الفنان السوري “لقطة مصورة” للمنشور الخاص بتلك الصفحة، التي تقول إن من يظهر في الصورة هو الفلكي العربي “ابن شاطر”، الذي تنسب له نظرية مركزية الشمس، وعرف كأشهر مؤقت في التاريخ الإسلامي، وأرفقها نجم “مرايا” بتعليقٍ ساخرٍ، قال فيه: “يبدو أن الشاطر الذي استعار صورتي لكنه لا يعرف أنها تعود لمسلسل (وتعود القدس)، مع الفنان المصري عبدالله غيث”.

كما قام النجم السوري بنشر صورة له، برفقة الفنان المصري عبدالله غيث من المسلسل، للتأكيد على الأمر.

ولاقت هذه السخرية الكثير من التفاعل، حيث أبدى الكثير من المعلقين استغرابهم نقل الصورة دون التأكد من المصدر، وكيف للقناة أن تقع بمثل هذا الخطأ.

وعلى صعيد آخر، كان النجم السوري قد كشف، مؤخراً، أنه انتهى من كتابة مسلسل تلفزيوني جديد، سيتولى إخراجه ابنه نور، وأنهم في مرحلة المفاوضات مع المنتجين من أجل إنجاز هذا العمل.

يُذكر أن آخر أعمال ياسر العظمة كان مسلسل “السنونو”، الذي قام بكتابته وإعداده، لكنه تعرض للكثير من الانتقادات وقت عرضه، حيث وصفه المعلقون بأنه جاء مُخيباً للآمال على عكس التوقعات والترويج الذي حظي به حينها.

وتعالت حينها الأصوات، التي تقارن بين “السنونو” وبين ما قدمه العظمة في سلسلة “مرايا” المميزة في أشهر رمضان، كما وُصفت الحبكة الدرامية للعمل بأنها غير متماسكة، وأصابت الكثيرين بحالة من الملل وضعف التشويق.

ومن الانتقادات التي وجهت للمسلسل أيضاً، تحدث بعض الممثلين باللغة الإنجليزية في العديد من المشاهد دون ظهور ترجمة على شاشة العرض.

وشارك العظمة في مسلسله “السنونو” فنانون سوريون وعرب، منهم: بشار إسماعيل، عابد فهد، سامية الجزائري، تقلا شمعون، وديما الجندي، والعمل من تأليف العظمة، وإخراج خيري بشارة، وتم تصويره على باخرة في الإمارات.