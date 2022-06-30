جيجي حديد بإطلالة صادمة.. ظهرت حليقة الرأس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد بإطلالة صادمة خلال عرض أزياءٍ لصالح علامة الأزياء الأميركية “مارك جاكوبس”، في مكتبة نيويورك العامة.

واختارت العارضة الأميركية الظهور على المدرج الخاص بالعرض بحواجب مبيضة وغرةٍ قصيرة، وحليقة الرأس من الجانبين، ما جعل إطلالتها تثير الاستغراب والصدمة من هذا المظهر الغريب، متسائلين حول قدرة جيجي على التخلي عن شعرها بهذه الطريقة.

إلا أن هذا المظهر لم يكن حقيقياً، أي أن جيجي لم تقم فعلياً بحلاقة رأسها، وإنما ساعدها في ذلك خبراء تجميل وفنانون متخصصون في الأطراف الاصطناعية، حيث جعلوها ترتدي قبعة على شكل رأس أصلع، ومن ثم وضع الشعر المستعار، وفقاً لموقع “Page Six”.

وبهذا الصدد أيضاً، قال نويل جاكوبوني، أحد فناني المؤثرات الخاصة المسؤولين عن هذه الإطلالة: “كان اليوم هو التزاوج المثالي بين قدرتي على القيام بغطاء رأس أصلع، بالإضافة إلى العمل مع أحد المصممين المفضلين وأفضل عارضات الأزياء”.

أما في ما يخص الأزياء، فقد أطلت جيجي بزيٍ مكون من توب أبيض وبنطال وردي وشال بيج، لتعود بعدها وترتدي كنزة محبوكة كبيرة الحجم مع تنورة رمادية وحذاءً بكعبٍ أبيض اللون.

وقدم عرض مارك جاكوبس لخريف 2022، 40 إطلالة جديدة، تنوعت بين الملابس ذات الألوان الزاهية والأحادية اللون، وملابس التريكو الكبيرة الحجم والفساتين المكشكشة الضخمة، والأحذية السميكة.

وعلى صعيدٍ آخر، كانت جيجي قد عايدت والد طفلتها المغني الإنجليزي ذا الأصول الباكستانية، زين مالك، بمناسبة يوم الأب العالمي، من خلال منشور يوثّق لقطة عاطفية جمعت طفلتها بوالدها، في خطوةٍ غير متوقعة، خصوصاً أنهما انفصلا قبل عدة أشهر.

وقامت العارضة الشهيرة حينها بمشاركة صورة تجمع زين مالك وابنتهما “خاي”، ظهرا فيها خلال استمتاعهما بالتلوين معاً، دون أن تظهر فيها ملامح الفتاة صاحبة العام والنصف، وأرفقت جيجي المنشور بتعليق، كتبت فيه: “عيد أب سعيداً لوالد خاي”.

يُذكر أن جيجي وزين رحبا بطفلتهما “خاي” في شهر سبتمبر من عام 2020، ورغم أن علاقتهما بدت قوية وعاطفية للغاية، فإنهما انفصلا في شهر أكتوبر من العام التالي، بسبب مشاكل وقعت بين زين مالك ووالدة جيجي.