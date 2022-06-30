شكرا لقرائتكم خبر عن مطربو النوبة والجعافرة يطالبون هانى شاكر بالعدول عن استقالته: واجهة مشرفة لنقابتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مطربو أسوان عن رفضهم التام للاستقالة التى تقدم بها الفنان الكبير هانى شاكر وطالبوا باسم كل مطربى أسوان نوبيين وجعافرة، الفنان هانى شاكر بالعدول عن قرار الاستقالة، وخاصة بعد أن شهدوا بأنفسهم الإنجازات التي قدمها خلال السنوات الماضية بالنقابة، وكيف اهتم بجموع الفنانين النوبيين وحل جميع مشاكلهم.

وعنهم قال الفنان حسن الصغير الذى يعتبر قائد مسيرة الفن النوبى لـ"الخليج 365": "الفنان هانى شاكر قبل أن يكون فنانا قديرا فهو إنسان، وعلى خلق ولم يغلق بابه فى وجه من يلجأ إليه، وكنا نعانى فى العهود السابقة من عدة أزمات قام بحلها. أما الفنان محمود شرقاوى فقال "إننا جميعا نفتخر بالفنان هانى شاكر، لأنه واجهة مشرفة لنقابتنا، ورأينا في عهده ما لم نكن نراه من قبل، ونتمنى أن يعدل عن استقالته ويعود لمنصبه".

المطربة جواهر النوبية الأصل، قالت:"أنا انضم إلى زملائى مطربى أسوان وأرفض تماما، استقالة نجمنا الكبير هانى شاكر، لأنه خير من يكون نقيبا لنا ورأينا بأعيينا ماقدمه خلال السنوات الماضية، ولم ينشغل بفنه عنا أبدا".