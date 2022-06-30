شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار: هاني شاكر فنان مهذب ونظيف اليد وعودته للنقابة مكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب الكبير علي الحجار لـ الخليج 365، "إن المطرب الكبير هاني شاكر، فنان كبير ومحترم وابن ناس ومهذب وايده نظيفة"، مؤكدا أن غيابه عن النقابة خسارة كبيرة، مطالبا إياه بالعودة لمنصب النقيب لأن عودته مكسب.

وأضاف علي الحجار أن قرار هاني شاكر ترك النقابة ليس بسهل وأنه يعي جيدا حجم الضغط الذي تعرض له هاني شاكر، مطالبا الفنان الكبير هانى شاكر بالنظر إلى 12 ألف موسيقي في القاهرة والمحافظات شعروا في فترة توليه النقابة بالكثير من الإنجازات.

وطالب علي الحجار بعودة هاني شاكر على أقل تقدير حتى نهاية المدة، فهو نظيف اليد ولا يستطيع أحد التشكيك فيه وأعضاء النقابة مطمئنون لأنه أمين عليهم ووجوده سيشكل فارقا كبيرا في حجم الإنجازات التي سبق وأن قدمت وما سيتحقق في الفترة المقبلة.

كان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.