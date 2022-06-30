شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة بتول عرفة: هانى شاكر قيمة وقامة ولا بد من عودته لنقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة بتول عرفة، إن استقالة النجم هانى شاكر خسارة كبيرة لنقابة المهن الموسيقية، وأن عودته لهذا الكيان أصبح أمرا حتميا، لحفظ النظام والضوابط بهذه النقابة العريقة.

وأضافت بتول في تصريحاتها لـ"الخليج 365"،:"استقالة الفنان المحترم هاني شاكر سببها رفضه لمستوى حوار صعب أنه كان يصدر من فنانين وإن دى تكون صورة أو شكل أو مستوى الفن، وعلى الجميع أن يدرك أن هذا الرجل، داعم للفن النظيف ويرفض الابتذال

وتعاونت بتول عرفة مع الفنان هانى شاكر في كليب أغنية "بقالى كتير" والذي دمجته في كليب "شكرا" للفنانة كارول سماحة بطريقة مبتكرة تقدم للمرة الأولى على المستوى الغنائى، وذلك لتكامل الفكرتين وذلك، حيث شاركت كارول كموديل بكليب "بقالي كتير"، ونفس الأمر بالنسبة لهانى شاكر الذى شارك كموديل في كليب "شكرًا".

وتعد المخرجة بتول عرفة واحدة من أبرز مخرجي الكليبات على الساحة الفنية حاليا، حيث سبق وقدمت مجموعة كبيرة من كليبات نجوم الوطن العربى، منهم: كارول سماحة، وهانى شاكر، وحسين الجسمى، ووليد سعد، فضلًا عن إخراجها لعدد كبير من الحفلات المهمة.