شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: كل الدعم والحب لصديق العمر الفنان الكبير هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المطرب الكبير محمد ثروت، من صديقه الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بالتراجع عن استقالته من النقابة، وكتب محمد ثروت عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا:" كل الدعم والحب لصديق العمر الفنان الكبير هاني شاكر، قلبي معك ياصديقي وكنت أتمني ممن حضروا مؤتمر النقابة ضبط النفس والإحساس بالمسؤلية، وكذلك تقدير وجود فنان كبير علي رأس النقابة هو الزميل الفاضل هاني شاكر وكان يجب أن يعلم الجميع ان الظهور علي العامة لمناقشة قضايا مختلف عليها أمر صعب".

وتابع:" إن ما حدث أمر مؤسف ولا أقصد طرف بعينه لكن الكل أخطأ في حق النقابة واخطأ في حق النقيب الفنان الكبير هاني شاكر وكذلك أخطأ في حق كل من شاهد هذا المؤتمر وفوجئ بهذا الشجار، وأتمنى أحتواء هذا الموقف في النقابة كيان له تاريخ مشهود كان علي رأسه ومازال دائما قمة رموز الفن في مصر".

كان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.