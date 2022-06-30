شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر يتمنون الشفاء لمحمد عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الفنان أشرف عبد الباقي لصديقه محمد عبد الرحمن (توتا) بالشفاء العاجل بعد إجرائه عملية قلب مفتوح ونشر صورة لمحمد عبد الرحمن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عبد الباقي على الصورة بـ"الف سلامة عليك يا توتا و يارب على خير يارب"



اشرف عبد الباقي و توتا

ودعا أيضا النجم علي ربيع بالشفاء لصديقه في المسرح ونشر صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق ربيع بـ “ألف سلامة عليك يا توتا ان شاء الله خير يولا مستنين فيلمك الجديد"



علي ربيع و توتا

ونشر محمد كارتر زوج شيماء سيف نجمة مسرح مصر صورة له برفقة توتا على موقع انستجرام يدعو له بالشفاء و علق بـ" مليون سلامة عليك ياحبيب قلبي إن شاء الله تقوم بالسلامة وتبقي زي الفل ودايمآ مموتنا من الضحك يا احلي ضحكة في مصر"



محمد كارتر و توتا

وكشفت شاما عبد الرحمن، شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن (توتا)، عن إجراء شقيقها عملية قلب مفتوح، حيث نشرت صورة لأخيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلقت عليها: "أرجو الدعاء لأخى ربنا يتم شفاه على خير بيعمل عملية قلب مفتوح يا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة يا رب دعواتكم بالله عليكم".

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وسبق وقدم محمد عبد الرحمن مسرحية "فى نص الليل" فى موسم الرياض بالسعودية أيضاً، وهى بطولة غادة عادل، حسن الرداد، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمرويعتمد العرض المسرحى على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.