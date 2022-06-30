شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: هانى شاكر وجهة مشرفة وأطالبه بالعودة لمقعد نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المطرب والملحن والموزع الموسيقي عصام كاريكا، لـ الخليج 365 إنه يدعم عودة نقيب الموسيقيين هاني شاكر، لمنصبه كنقيب مرة أخرى، مؤكدا أن هاني شاكر وجهة مشرفة للفنانين والموسيقيين وقام بالعديد من الإنجازات وأحدث طفرة كبيرة خلال وجوده في منصبه كنقيبا للموسيقيين.

وأضاف عصام كاريكا أن هاني شاكر واجه مخالفات مطربي المهرجانات وأصلح من ملفات المعاشات والتأمينات الصحية، وأعضاء النقابة يشعرون بمدى الإصلاح الذي تم علي أرض الواقع.

كان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قد عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.