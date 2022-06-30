شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد عادل يطالب بعودة هانى شاكر إلى "الموسيقيين": نحتاج لخبرته وقيمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقى أحمد عادل عن استيائه الشديد بسبب الاستقالة التى تقدم بها الفنان الكبير هانى شاكر من منصبة كنقيب للموسيقيين، وقال لـ"الخليج 365"،:" الفنان القدير هانى شاكر بعيدا عن إنه فنان كبير وقدير يحبه الجميع فى مصر وخارجها، فهو الرجل المناسب لهذا المنصب".

وأضاف عادل قائلا:"الفنان الكبير هانى شاكر حقق إنجازات ملموسة أثناء السنوات الماضية، وكان يؤدى مهامه كنقيب للموسيقيين على أكمل وجه لذلك نطالبه أسوة بأعضاء الجمعية العمومية أن يظل فى منصبه، ونتمنى أن يعدل عن قراره، لأننا مازلنا جميعا فى الإحتياج إلى خبرته وقيمته".

كان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.