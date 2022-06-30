شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون لـ هانى شاكر: أنت قيمة كبيرة واستقالتك خسارة لنقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المطربة الأردنية ديانا كرزون، الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بالتراجع عن استقالته من نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت ديانا، قائلة:" استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم هاني شاكر خسارة كبيرة للنقابة والموسيقيين ولنا جميعا أرجو أن يتراجع عن الاستقالة".



ديانا كارزون

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.