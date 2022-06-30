شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى بعد حفله فى موسم جدة: ليلة لا تنسى مع الجمهور الغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم صابر الرباعى، جمهوره بصور من حفله الذى أحياه أمس الأربعاء، في موسم جدة، وكتب صابر الرباعى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"ليلة لا تنسى وحفل أكثر من رائع بجدة الحبيبة مع الجمهور الغالى".



صابر الرباعى



صابر الرباعى



صابر



صابر



صابر الرباعى

وأحيا سلطان الطرب جورج وسوف وأمير الطرب صابر الرباعي، حفلا غنائيا واحدا، أمس الأربعاء، علي مسرح ليالينا، ضمن فعاليات موسم جدة.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

وأحيا صابر الرباعي حفلاً غنائيًا في باريس منذ أيام، حيث كشف صابر عن فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه على انستجرام، وعلق عليه: " وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لإحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية..الشهيرة Les Folies Bergère ....ان شاء الله بتكون ليله من العمر مع الجمهور الغالي".

وقدم صابر الرباعى خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحاً خلال مشواره الغنائى منها، يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمرى الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، أعز الحبايب، يللى بجمالك، جرحى ماشفي، على اللى جرى، ومن التراث التونسى سيدى منصور.