يسرا في ” وصلة رقص ” بحفل زفاف نجل المنتج جمال العدل

كتب امير فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 03:50 مساءً - أحيا الفنان ” تامر حسني ” يوم أمس الأربعاء حفل زفاف الملحن ” أحمد العدل ” نجل المنتج ” جمال العدل ” بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
ونشر الفنان تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام مقطع فيديو من الحفل أثناء غنائه لأغنيته الجديدة (هدلعني) وظهرت برفقته الفنانة ” يسرا ” وهي ترقص وتغني إلى جانبه وإلى جانب العروس على أنغام الأغنية وشاركتها الرقص ايضا الفنانة ” شيماء سيف ” .
وكتب تامر حسني في تعليقه على الفيديو : ” حبيب قلبي أحمد العدل وعروسته القمر دينا، مليون مبروك، كان فرح زي العسل مع كل نجوم مصر حبايب قلبي ويسرا القمر كانت مبدعة ” .
وتابع : ” أما بقى ضحكة شيماء سيف حاجة تانية من العسل وهي بتركب الهوا .. هزغزغني واضحكني، هو دا .. مليون مبروووك لأحمد ودينا وكل العدلية وعقبال الجميع ” .
وشهد حفل زفاف نجل جمال العدل حضور عدد كبير من نجوم الفن جاء من بينهم كلا من : كريم عبد العزيز ولبلبة وعبير صبري وهاني رمزي وريهام حجاج وخالد الصاوي وهالة صدقي والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم .
https://www.instagram.com/p/CfbYRS1gZ3u/
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