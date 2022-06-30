شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يدعو لصديقه "توتا" بالشفاء العاجل: ربنا يعافيك يارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حمد الميرغنى، الدعاء لصديقه الفنان محمد عبد الرحمن (توتا)، بالشفاء العاجل لإجرائه عملية قلب مفتوح، ونشر حمدى صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا:"ألف مليون سلامة يا أخويا وعشرة عمرى ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل سوء يارب".



حمدى الميرغنى

وكشفت شاما عبد الرحمن، شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن (توتا)، عن إجراء شقيقها عملية قلب مفتوح، حيث نشرت صورة لأخيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلقت عليها: "أرجو الدعاء لأخى ربنا يتم شفاه على خير بيعمل عملية قلب مفتوح يا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة يا رب دعواتكم بالله عليكم".

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وسبق وقدم محمد عبد الرحمن مسرحية "فى نص الليل" فى موسم الرياض بالسعودية أيضاً، وهى بطولة غادة عادل، حسن الرداد، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمرويعتمد العرض المسرحى على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.