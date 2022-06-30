شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت كيلى يواجه السجن لمدة 30 عاما فى قضايا الابتزاز الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم قاض بـ محكمة نيويورك على مغني الـ آر أند بي روبرت كيلي بالسجن 30 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي والابتزاز على قاصرات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " ft".

أدين كيلي، المعروف باسم آر كيلي، في سبتمبر من العام الماضي 2021، من قبل هيئة محلفين فيدرالية في بروكلين بتسع تهم موجهة إليه تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للقصر.



روبرت كيلي

وقال بريون بيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، إن كيلي "استخدم شهرته وثروته ليتمكن من استغلال الشباب والضعفاء والذين لا صوت لهم من أجل إشباعه الجنسي، بينما غض الكثيرون الطرف".

قال ممثلو الادعاء إن كيلي بمساعدة حاشيته، والتي تضم مديرين وحراسًا شخصيين وآخرين، استفادوا على مدى ثلاثة عقود تقريبًا من منصبه لإساءة معاملة النساء والفتيات.



روبرت كيلي

وأفاد تقرير صادر عن موقع BuzzFeed في عام 2017 أنه احتجز النساء في مكان "يشبه العبادة"، مما يتطلب منهن طلب إذنه لتناول الطعام أو استخدام الحمام.

وقالت بيس في بيان إن كيلي أظهر "تجاهلا صارخا للدمار الذي أحدثته جرائمه على ضحاياه ولم يبد أي ندم على سلوكه"، واجه كيلي ما لا يقل عن 10 سنوات في السجن.



روبرت كيلي

وطلب المدعون الحكوميون من قاضية المقاطعة الأمريكية آن دونيلي فرض عقوبة السجن لأكثر من 25 عامًا، ودافع كيلي عن نفسه بأنه غير مذنب وقال محاموه إنه يعتزم استئناف الحكم.

جاء الحكم على كيلي بعد يوم من حكم قاضٍ منفصل في نيويورك على جيسلين ماكسويل مساعدته بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانتها لدورها لسنوات في مساعدتة، وفي بعض الأحيان، المشاركة في الاعتداء الجنسي على الفتيات القاصرات من قبل زميلها السابق، جيفري ابستين.