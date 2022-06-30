كتب امير فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 02:43 مساءً - شاركت الفنانة ” ميرهان حسين ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها . وأثارت ميرهان حسين بهذه الصورة حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين بسبب ظهورها بنحافة مفرطة حيث فقدت الكثير من وزنها . واعتمدت ميرهان حسين في إطلالتها ارتداء فستانا باللون الأبيض ذي أكمام طويلة .. وكتبت في تعليقها على الصورة : ” أنا دعمي الخاص بنفسي ” . ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب متابعيها الذين تمحورت تعليقاتهم عن السر والسبب من وراء نحافتها .

كانت هذه تفاصيل خبر ” بنحافة مفرطة ” .. ميرهان حسين تفاجئ المتابعين في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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