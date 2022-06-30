حاول الانتحار فتعطل المسدّس.. لحظات مفصليّة في حياة ماشين غان كيلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المغني الأميركي الشهير ماشين غان كيلي، في الفيلم الوثائقي الجديد الذي يتناول حياته، عن محاولته للانتحار بعد وفاة والده عام 2020، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لطرح ألبومه Hotel Diablo.

وأوضح المغني الشهير أن وفاة والده أثرت عليه سلباً في الوقت الذي كان يعاني فيه الاكتئاب ويتعاطى المخدرات.

وتابع: “لم أغادر غرفة الفندق. بدأت أشعر بالظلام. كانت ميغان فوكس في بلغاريا تصور فيلماً وبدأت أشعر بالجنون.. بقيت أشعر بجنون الشك بأن أحداً سيقتلني”. وشرح أنه كان ينام وإلى جانبه مسدسه.

وتابع: “لقد اتصلت بميغان… وقلت لها إنها لا تقف إلى جانبي. كنت في غرفتي وقد أخفتها بتصرفاتي”.

وأردف: “لقد وضعت المسدس في فمي. كنت أصرخ على الهاتف وكأن برميلاً في فمي. وحاولت أن أطلق رصاصة، ثم تعطل المسدس.. وفي هذا الوقت كانت ميغان صامتة على الهاتف كالأموات”.

وكانت هذه اللحظات مفصلية في حياة ماشين غان كيلي، إذ شعر أنه اقتراب من الموت، وأدرك أن عليه أن يتوقف عن تعاطي المخدرات من أجل ميغان وابنته كايسي، وفقاً لما ذكره موقع “بيبول”.

يشار إلى أن الفيلم الوثائقي “Machine Gun Kelly’s Life in Pink” يعرض على منصة ” Hulu “، ويسلط الضوء على كواليس حياة المغني والصعوبات والعراقيل التي مر بها خلال مسيرته المهنية.