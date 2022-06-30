شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان لـ آمال ماهر: بنت مصر وحشتينا ووحشتى قلبى .. فى انتظار إبداعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة شريهان، على ظهور المطربة أمال ماهر في فيديو تتحدث فيه للجمهور لطمأنته عليها، وغردت شريهان، قائلة:"الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا ووحشتي قلبي يا بنت قلبي وحشتي مصر و العالم العربي نحن جميعاً في إنتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر".

وتابعت:" سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين ربنا يعفو عنك ويعافيكي إن شاء الله وتعودي سالمة غانمة لكل محبيكي في مصر والعالم العربي والدنيا كلها سلامتك حبيبتي".



شريهان

فى سياق مختلف كشفت المطربة آمال ماهر عن تنظيم حفل غنائى لها قريباً. وخرجت المطربة آمال ماهر أمس الأربعاء، في فيديو، طمأنت خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه:"جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".

وأضافت: ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".