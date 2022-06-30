شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى وريان رينولدز فى صور جديدة من كواليس Barbie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى فيلم الثنائى مارجوت روبى وريان رينولدز باهتمام كبير، إذ تسابقت المواقع الأجنبية على رصد أحدث صور من كواليس العمل الذى يتم تصويره حالياً، وبدا فيه الثنائى بإطلالة مختلفة مثلما جاء خلال الصور الذى تميزا فيها بشخصيات باربى وحبيبها كين.

الفيلم الجديد Barbieمن إخراج جريتا جيرويج، كما انتهت المفاوضات مع الممثل ريان جوسلينج الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ليقوم ببطولة فيلم Barbie، أمام الممثلة العالمية مارجوت روبي، العمل الذى سيكون من إنتاج شركتى Warner Bros وMattel film، وسيكون من إخراج جريتا جيرويج، التى شاركت أيضًا فى كتابة السيناريو مع نوح بومباج.



مارجوت روبى

وتلعب روبى دور مزدوج فى الفيلم الجديد، حيث ستقوم بدور البطولة، جنبا إلى مشاركتها فى الإنتاج من خلال شركتها LuckyChap Entertainment، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".



مارجوت وريان

ومن المقرر أن يلعب جوسلينج شخصية حبيبها كين، تكررت فكرة العمل على فيلم يضمن شخصية Barbie في الكثير من الأعوام، إلى أن قررت مارجوت روبي والمنتج جيرويج وبومباش العمل على الفيلم الجديد في خلال عامي 2018 و2019 على التوالي.



ريان ومارجوت روبى

وفي يوليو الماضى كشف تقرير نشر على موقع Varietyأنه من المقرر أن يبدأ إنتاج Barbie في أوائل عام 2022 في WB's Leavesden Studios في لندن، مع طرح العمل في دور العرض خلال عام 2023.

ولم يتم الكشف عن الكثير حول حبكة الفيلم، لكن تمت الإجابة على سؤال رئيسى واحد من خلال اختيار كين، خاصة مع ظهور الدمية فى فيلم "Toy Story 3" الذى طرح في عام 2010.