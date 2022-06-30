شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الإنيميشن البحرينى "سر الكهف" فى مصر بدءًا من 7 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم الانيميشن البحرينى "سر الكهف" طرحه في عدد من دور العرض المصرية يوم 7 من شهر يوليو المقبل وذلك بالتزامن مع عرضه في سينمات السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وعدد آخر من الدول العربية في نفس التوقيت، والفيلم يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وهو من سيناريو وحوار حنان كنعان وإخراج إيناس يعقوب.

وبدورها قالت إيناس يعقوب مخرجة الفيلم أن العمل يتناول فكرة معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها الأبطال الستة في عوالم فانتازية غريبة ومثيرة، نتعرف على الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة وفوائدها واستخداماتها العلاجية وأهميتها في حياتنا، بطريقة سلسة خفيفة وأخاذة، بعيدا عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر".

وأضافت ايناس أن هذا الفيلم من الأعمال الصعبة التي بها بناء يجذب الطفل لأن به الغاز وأفكار وجاذبية في الصورة تجعله يعتمد على التركيز والابهار في اطار مشوق ورسائل يحتاجها طفل اليوم مهمة جدًا في وقت مهم لكل العالم.

يذكر أن فيلم "سر الكهف " من بطولة الفنانة سناء بكر يونس، حسن محمد، الاء البناء، علي حسين، شهد العميري، سبيكة الشحي، شوق العثمان، صالح عيسى، مهدي سلمان، صادق العلوي، بالاشتراك مع سالم العثمان، سمر الابيوكي، عبد الله سرور، لمياء خلفان، والأطفال عبد الله مكي، فاطمة هيثم، رغد الشرف وسيناريو وحوار حنان كنعان وإخراج إيناس يعقوب.