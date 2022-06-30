الظهور الأول لإبن المطربة ميريام فارس.. وسيم جدًا ويشبه والدته! – شاهد الصور

كتب امير فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 12:50 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مقاطع فيديو وصوراً لها برفقة ابنها “دايف”.

وظهرت ميريام برفقة ابنها “دايف” في الطائرة بينما تعمدت إخفاء وجه ابنها الأكبر “جايدن” كما ظهرت ميريام وهي تستمع برفقة طفليها على شاطئ البحر حيث وثقت لحظة نزول الطفل الصغير للبحر ولعبه بالرمل.

وقالت ميريام فارس في تعليقها على الصور ومقطع الفيديو التي شاركتهما: “لحظات من هذا الأسبوع”.

وتفاعل الجمهور مع الصور والفيديو واستغرب البعض سبب إخفاء وجه ابنها “جايدن” وإظهار وجه “دايف” في حين أكد أخرون أن ابنها “دايف” يشبهها كثيراً لا بل نسخة طبق الأصل عنها.

ميريام فارس تحتفل مع والدتها وحماتها بعيد الأم

وكانت النجمة اللبنانية ميريام فارس قد أحتفلت مؤخرًا في منزلها بمناسبة عيد الأم حيث حضرت قوالب الكيك برفقة والدتها ووالدة زوجها وطفليها.

ونشرت ميريام عبر “إنستجرام” صورًا من المناسبة وظهرت فيها برفقة طفليها “جايدن” و “دايف” بالإضافة إلى مربية أطفالها. وظهر أمامهم 4 قوالب حلوى مع حرف على كل قالب، حتى تصبح الكلمة “ماما”.

ولم تظهر ملامح حماتها بشكل واضح، وذلك منعا لانتهاك خصوصية زوجها التي يحافظ عليها منذ ارتباطهما، الا ان والدة ميريام خطفت الاضواء بجمالها ورشاقتها وستايلها، وبدت حسب المتابعين، وكأنها شقيقة ميريام وليست والدتها.

وعلّقت ميريام فارس على تلك الصور وكتبت :”متل كل سنة منعيّد سوى حماتي وأمي وانا ومربية اولادي”.

كما ظهرت ميريام فارس بإحدى الصور برفقة والدتها حيث نالت الصورة اعجاب الجمهور بشكل واسع في حين أكد قسم كبير من المتابعين أن هناك شبهاً كبيراً بين ميريام ووالدتها.

آخر حفلات ميريام فارس

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان من المقرر أن تحيي ميريام حفلًا فنيًا برفقة الفنان اللبناني فارس كرم ضمن فعاليات موسم جدة في التاسع من يونيو إلا انه تم تأجيل الحفل

حيث أكدت شركة “روتانا” حينها أن السبب يعود لتأخر المقاول بإنجاز المسرح الذي كان من المقرر ان يقام عليه الحفل في التاسع من يونيو الحالي.

بينما أعلنت النجمة ميريام فارس عن حفلها القادم المقرر إقامته بـ لبنان في السادس عشر من شهر يوليو المقبل.

ميريام فارس تثير الجدل بإعلانها في رمضان

من ناحية أخرى، أثـار مشهد رقـص ميريام فارس، ضمن إعلان “معمار المرشدي” جدلا واسعا عقب عرضه، وانتقده البعض مؤكدين أنه لا يليق بالشهر الكريم

وهاجم الجمهور على منصّات التواصل الاجتماعي الإعلان وبالأخص مشهد رقص ميريام فارس وعبروا عن استيائهم من المشهد قائلين “شكر خاص للفنانة ميريام فارس على مساهمتها في إفطار 100 مليون مصري بالإعلان بتاعها”

وبعد الانتقادات والهـجوم، تم حذف مشهد الرقـص الخاص بميريام فارس في إعلان “معمار المرشدي”.

كانت ميريام فارس قد تصدرت محركات البحث بعد عرض الإعلان والذي شارك فيه كلا من أبو وأحمد حاتم

أحدث أعمال ميريام فارس

يُذكر أن ميريام فارس كشفت عن سبب تأخر إصدار ألبومها قائلة: “الألبوم كان جاهزا لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا لم تطرحه، لأن في رأيها الجمهور لم يكن مستعدا للاستماع لأغنيات مفرحة في ظل أجواء الخوف والمرض، لذا قررت طرح أغنيات منفردة كل فترة”.

وطرحت ميريام فارس أحدث أغنيتها “هذا الحلو” منذ شهر مضى وهي من كلمات وألحان يوسف العماني.

وكانت ميريام قد أعلنت قبل مدة أنها ستطلق مجموعة من الأغاني بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة وبلهجات مختلفة.

كما أحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلاً في دبي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا مع أغانيها وحضورها.

نورت

نورت