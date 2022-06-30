التحقيق في وفاة هشام رستم.. ماذا قالت لطيفة وهند صبري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت السلطات التونسية المختصة تحقيقها الموسع في ملابسات وفاة الفنان التونسي هشام رستم، بعدما عُثر على جثمانه في منزله، في حين ترجح الجهات الأمنية أنه توفيّ مساء الاثنين الماضي.

وتوفي الممثل التونسي عن عمر يناهز 75 عاماً، وقد عُثر على جثته داخل منزله، وفق ما قال أحد الجيران الذي أبلغ الحماية المدنية التي انتقلت الى المكان فوراً.

وبعد انتشار الخبر، نعى النجم ظافر العابدين الراحل من خلال صورة نشرها عبر صفحته في “انستغرام” وعلّق عليها قائلاً: “رحم الله الفنان الكبير هشام رستم”.

كذلك نعت الفنانة هند صبري الراحل من خلال صورة تجمعهما معاً وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “‏فقدت اليوم صديقاً وفناناً كبيراً تشاركنا معاً في أفلام عدة منها فيلم “صمت القصور” و”زهرة حلب”. وداعاً الفنان التونسي والعربي الكبير هشام رستم”.

وعبّرت المطربة لطيفة عن حزنها الكبير حيث نشرت عبر حسابها في “إنستغرام” صورة للراحل مع التعليق: “رحم الله الفنان الكبير والمدرسة العظيمة الممثل القدير هشام رستم. إنا لله وإنا اليه راجعون. كان فنان كبير وإنسان عظيم”.

إلى ذلك، نعى “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” رستم وكتب عبر صفحته في “تويتر”: “‏‏ينعى “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” ببالغ الحزن والأسى، الفنان التونسي القدير هشام رستم، الذي رحل تاركاً وراءه إرثا فنياً كبيراً يزخر بالعديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة، ومن أبرز أفلامه: “صفايح ذهب”، “صمت القصور”، “زهرة حلب”، “صندوق عجب” وغيرها الكثير”.