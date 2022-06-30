شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تهنئ نوال الزغبى بعيد ميلادها: بتمنى لك كل الخير والنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نانسى عجرم، النجمة نوال الزغبى، بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والنجاح في حياتها، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" عقبال المية نوال وان شاء لله السنين اللي جايه تحملك كل الخير والنجاح لأنه بيلبقلك".



نانسى عجرم تهنئ نوال الزغبى

واحتفلت النجمة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 51، أمس الأربعاء، وهي مستمرة في نجوميتها على مستوي العالم العربي بكل بما قدمته من نجاحات عبر مشوارها الفنى قدمت خلاله أكثر من 16 ألبوما بداية من عام 1992 وحتى الآن .

نوال الزغبي من أكثر المغنيات اللبنانيات نجاحا فى تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة وفي العالم العربي فهي ثالث أكثر فنانة مبيعا في تاريخ الموسيقى العربية بأكثر من 70 مليون ألبوم بيعت على مستوى العالم.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة".

وأضافت نوال: "بالنسبة لوردة فهى فنانة كبيرة وأنا مغرمة بصوتها وبشخصيتها منذ صغرى، وكنت بمجرد معرفة أن لها حفل في شم النسيم، بكون في انتظارها أمام التليفزيون ببقى مستنية على التليفزيون ومبهورة فيها، وفى إحدى المرات حضرت حفلة لها وغنت مالى وأنا مالى ومن وقتها حفظتها، وأما أصبحت فنانة كنت أحب أعيد بصوتى هذه الأغنية".

وروت نوال الزغبى أول موقف بعد شهرتها في مصر، وقالت: "بعد ما غنيت (عاوزة الرد) و(مين حبيبى أنا)، طلعت بليالي التليفزيون حفلة وانقلبت حياتى بمصر، حسيت إنى مش قادرة أمشى في الشارع، وكنت فرحانة جدا وحسيت إنى في بلدى التانى لأن الشهر في مصر غير، وبعدها انشهرت في لبنان وكنت صغيرة وقتها ولم أستوعب ما حدث لى".