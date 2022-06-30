شكرا لقرائتكم خبر عن 7 رسائل من فيديو آمال ماهر لجمهورها فى مصر والوطن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت المطربة آمال ماهر 7 رسائل من خلال فيديو قصير، نشره الخليج 365 أمس الأربعاء وهي كالتالي

حبيت أطمنكم عليا، الفترة اللى فاتت ما كنتش قادرة أكون متواجدة معاكم

كان عندى كورونا بس الحمد لله تعافيت

ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته

حبكم الهائل والكبير يدل إن ربنا راضى عنى

أنا بشكركم من كل قلبى جمهورى العربى

أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو

أحب أقول لكل جمهورى انتظرونى قريبا

وحسمت بذلك الفنانة آمال ماهر الجدل الذي أثير حول غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، والذي طمأنت فيه الجمهور عليها، مؤكدة أنها وأسرتها بخير مبررة سبب غيابها في الفترة الأخيرة بسبب إصابتها بفيروس كورونا وتعافت، كما أعلنت عن عودتها للعمل قريباً من خلال أغاني وحفلات.

ظهور آمال ماهر في هذا التوقيت جاء حاسماً للرد على الأقاويل والشائعات التي خرجت في الأيام الماضية، وأخرس أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية الذين أرادوا استغلال الفرصة لنشر الأكاذيب وترويج لأمور خيالية عبر لجانهم الإلكترونية على السوشيال ميديا مثل حبسها وتعذيبها ومنع عنها الطعام، وسحب منها أي وسيلة اتصال، وهذه أمور لا نراها إلا في أفلام السينما.