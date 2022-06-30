محمد حماقي.. هل يتسبب بإيقاف حسن شاكوش مجددًا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لن ينعم طويلاً بحصوله على تصريح بمزاولة مهنة الغناء بعد إيقاف دام 10 شهور، حيث تقدم الشاعر محمد عاطف، مؤلف أغنية “حاجة مستخبية”، للفنان محمد حماقي، ببلاغ إلى إحدى الجهات الرقابية في مصر، مطالباً بالتحقيق مع الشؤون القانونية لنقابة المهن الموسيقية وبعض أعضاء مجلس الإدارة في جرائم فساد تخص منح شاكوش تصريحاً بالغناء.

وكتب عاطف منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، قائلاً: بلاغ عاجل لرجالنا الشرفاء في هيئة الرقابة الإدارية، نقابة الموسيقيين محتاجة تحقيق عاجل وفوري لما يدور من تحايل من الشؤون القانونية للنقابة، وفساد واضح من بعض أعضاء مجلس الإدارة.

بنفس الوقت تحركت الشركة المنتجة لأغنية محمد حماقي “حاجة مستخبية” وقامت بحظر عرض أغنية “بنت الجيران” لحسن شاكوش، وقالت إن الاجراء مجرد مقدمة لعدة خطوات أخرى للرد على اتهام شاكوش لحماقي بسرقة اللحن من أغنية تركية.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في اجتماعها الطارئ الذي عقد مساء أمس عدم وجود قرار بالتحقيق مع شاكوش عن تصريحاته المسيئة بحق محمد حماقي، لعدم وجود شكاوى مقدمة حتى الآن، في إشارة لاحتمال استدعاء شاكوش للمثول أمام لجنة تحقيق حال تقدم محمد حماقي أو مدين ملحن أغنية “حاجة مستخبية” بشكوى رسمية، علماً أن قرار العفو عن شاكوش تضمن تحذيراً مشدداً بمنعه نهائياً من مزاولة مهنة الغناء، إذا تكررت أخطاؤه ومن بينها إصدار تصريحات مسيئة بحق أعضاء النقابة.

وبدأت الأزمة، عندما قال حسن شاكوش، خلال استضافته ضمن برنامج عمرو أديب، إنه لم يسرق لحن مهرجان بنت الجيران، من أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، بل إن لحن أغنية حماقي مسروقة من لحن أغنية تركية، موضحاً أنه لا يتقاضى سوى ثلث إيرادات الأغنية، من موقع الفيديوهات يوتيوب، وحصل حتى الآن على ما يقرب من 100 ألف جنيه.

وسبق أن علق محمد حماقي على واقعة سطو حسن شاكوش على لحن أغنية “حاجة مستخبية” في مهرجان “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال، مؤكداً أن كل الأطراف المعنية بالأزمة التزمت الصمت بدون سبب، وتم ترك الساحة ليتحدث كل من ليس طرفاً.

أضاف عام 2020 في تصريحات خاصة لبرنامج MBCTrending من كواليس تصوير الحلقة قبل النهائية لبرنامج “ذا فويس كيدز”: الأغنية ملك ملحنها مدين والشاعر أحمد عاطف وموزعها أحمد إبراهيم، والشركة المنتجة نجوم ريكوردز، وحسيت أن الأطراف كلها المعنية بالأمر كله ساكت والدوشة حاصلة من الأطراف الذين لا يملكون أية حقوق في الأغنية.

تابع قائلاً: هذا الصمت من كل الأطراف مالكة الحقوق الرسمية في الأغنية كان غريباً بالنسبة لي، ووجدت أني معنديش حاجة أقولها.

وعلق حماقي على ظاهرة أغاني المهرجانات وما تحققه من مشاهدات غير مسبوقة قائلاً: النوع ده من الأغاني مكانه الوحيد موقع اليوتيوب لأنهم بيعملوا الأغنية بدون تصريح وبدون موافقة المصنفات الفنية، ولازم نعترف أن الأغنية نجحت جدا في الشارع كمان.

وحول اقتباس عدد كبير من أغانيه مثل أحلى حاجة فيك وحضن عنيك ويا ستار لأغنيات مهرجانات، أكد حماقي أن هذه الظاهرة قديمة وموجودة في تاريخ الموسيقى المصرية، مذكراً المشاهدين بعدد من المونولوجات الكوميدية القائمة على ألحان أغنيات كلاسيكية مثل أغنية الفنانة شويكار على ألحان أغنية أم كلثوم “ياللي ظلمتوا الحب”.

وأضاف أن المشكلة الوحيدة في أغاني المهرجانات هي وجود بعض الألفاظ غير المناسبة ولا يصح أن تقال، وفي كمان حقوق ملكية فكرية يجب مراعاتها واستئذان أصحاب اللحن الأصلي لأن هناك قانون ينظم العمل وضروري كلنا نحترم القانون.

ورفض حماقي مسامحة نجوم أغاني المهرجانات على تشويه أعماله، مؤكداً أنه بعض أغنياته تمت ترجمتها وتنفيذها باللغات التركية والهندية، ولم يمانع لأن هذا الاقتباس يؤكد نجاح الأغنية الأصلية.