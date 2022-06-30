رمز للرجولة والجدعنة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان حسن الرداد، الذكرى الـ 18 لرحيل والده، وذلك من خلال نشر صورة عائلية قديمة ظهر فيها بصحبة والده وهو في مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي على ” انستغرام”.

وأرفق حسن الرداد، بالصورة التي نشرها ..تعليقاً مطولاً، قائلاً: ” الذكرى السنوية الـ ١٨ لأحسن اب فى الدنيا والدى الغالى نبيل الرداد، الله يرحمك يا حبيبى و يكون صبرك و رضاك بقضاء ربنا فى موت إبنك فى ميزان حسناتك بإذن الله”.

وتابع: اد ايه ابتلاء صعب لما الواحد يفقد ابنه بعد ما كبر امامه و يا دوب فى بداية شبابة ، شئ صعب لا يتحمله بشر و شعور لا يا يشعر به الا من ابتلاه الله بهذا الابتلاء الصعب “يا رب ماحدش يمر بالموقف ده” .

وأنهى” كنت يا ابويا رمز للرجولة و الجدعنة و كنت من الناس الذين اختصهم الله بقضاء حوائج الناس و مواقفك الثابتة و العديدة فى خدمة الضعيف و الوقوف بجانب المحتاج يشهد عليها الناس و إن شاء الله تكون فى ميزان حسناتك ، الله يرحمك يا ابويا، ارجو الدعاء لوالدى”.

على جانب آخر قدم حسن الرداد مؤخراً مسرحية “كازانوفا” التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وشاركه البطولة عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي المرغني، وسليمان عيد.

وشارك حسن الرداد، في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي بمسلسل “بابلو” ، وضم العمل عدداً من النجوم منهم أروى جودة، مصطفى فهمي، ونجلاء بدر، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، وآخرين ، والعمل من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن.