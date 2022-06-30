نجوى كرم في الصدارة.. “حلوة الدّنيي” تكتسح مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى أغنية “حلوة الدّنيي” للنجمة نجوى كرم بإعجاب واسع من الجمهور منذ صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى مطلع الأسبوع الحالي.

وتحصد أغنية “حلوة الدّنيي” تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الطافة الإيجابية وأجواء الفرح.

أغنية “حلوي الدنيي” هي من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر فادي جيجي. وجاء فيديو الأغنية بأسلوب اليوتيوب Shorts أو الـ Music Shots، لتكون بذلك نجوى كرم أوّل فنانة عربية تعتمد هذه التقنية لطرح أغنيتها.

وحقق كليب الأغنية ما يقارب 2 مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدوره على قناة “روتانا”، متصدّرًا المراتب الأولى في قائمة الترند للفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”.

كما يتصدّر هاشتاغ “#نجوى_كرم_حلوة_الدنيي” قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على “تويتر” في لبنان والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية.