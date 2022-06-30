حقيقة الخلاف بين كريم عبد العزيز وأحمد عز بسبب “كيرة والجن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقدت الشركة المنتجة لفيلم “كيرة والجن” الذي يقوم ببطولته الفنانان الكبيران أحمد عز وكريم عبد العزيز مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل الفيلم بعد اتخاذ الشركة قراراً بعدم إقامة عرض خاص له والاكتفاء بالمؤتمر الصحافي.

وكشف الفنان كريم عبد العزيز خلال تصريحات صحافية على هامش المؤتمر حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن خلافات بينه وبين الفنان أحمد عز على ترتيب الأسماء على أفيش الفيلم قائلاً: “أقسم بالله لا أنا ولا أحمد عز تكلمنا في هذا الأمر سابقاً، فقد مضينا العقد وعز قال ما ترونه صحيحاً افعلوه، وكان رجلاً في منتهى الأدب والشياكة، فقلت لهم وأنا كذلك ما ترونه صحيحاً كدراما وكأسماء اشتغلوا عليه”.

وأضاف: “نحن آخر اثنين ممكن يعملوا أزمة في هذا الموضوع هو أنا وعز، إحنا بنتخانق مين يدخل الثاني الأول نشتغل عندما تدور الكاميرا ولو حد قال آه يا رجلي صاحبه بينام تحت رجله، أنا عندي سؤال هل الاحترام هذه الأيام جبن أو ضعف؟! عز محترم جداً ورجل مهذب وفنان راجل ينحني فتنحني أكثر احتراماً ليه، داخلين في سنتين بنصور وخارجين أصدقاء أكثر حتى من قبل ما نبدأ الفيلم، في “الاختيار 3″”.

يشارك في فيلم “كيرة والجن” الى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، كلاً من: هند صبري، روبي، أحمد مالك، سيد رجب، علي قاسم، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، لارا إسكندر، أحمد عبد الله محمود، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، وسوف يبدأ عرضه الخميس 30 حزيران (يونيو) في دور السينما بمصر في موسم عيد الأضحى.