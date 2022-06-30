شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقدم 4 أغانى فى فيلمه الجديد "بحبك" وعرضه فى السينمات 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم تامر حسنى، طرح فيلمه الجديد "بحبك" الذى يدخل به منافسات الموسم السينمائى في عيد الأضحى المقبل، حيث ينطلق عرضه يوم 7 يوليو المقبل، من تأليف وإخراج تامر حسنى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين الشباب منهم، ويقدم تامر حسنى 4 أغانى جديدة في أحداث الفيلم، موزعة حسب الأحداث، حيث من المقرر أن يطرح أحد أغانى الفيلم كنوع من أنواع الدعائية خلال الأيام المقبلة، وتأتى قائمة الأغانى كالتالى :

وأنت بعيد

كلمات: تامر حسين .. الحان: تامر علي ..

هتجوزك

كلمات: محمد القاياتي .. الحان حمزة .. توزيع: امين نبيل

هدلعني

كلمات: تامر حسني .. الحان: تامر حسني ومودي منير

تويع: جيزو

حياتنا

كلماتي: احمد حسن راؤول

الحان: اسلام زكي

توزيع: الهامي دهيمة - احمد حسام

يشار إلى أن فيلم"بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.