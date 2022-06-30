شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلاً غنائيًا اليوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان حسين الجسمى حفلا غنائيا اليوم الخميس الموافق 30 يونيو بفندق الماسة، وهذا بعد غياب عدة أشهر عن إحياؤه حفلات بمصر، حيث كان أخر حفل له يوم 7 أكتوبر 2021، ويقدم الجسمى بالحفل باقة من أغانيه التى اشتهر بها فى العالم العربى منها "الساعة 6" و"بحبك وحشتينى"و"أما براوة"و"لقيت الطبطبة"، وغيرها من الأغانى.

حسين الجسمى طرح خلال الفترة الماضية أغنية جديدة من أشعار ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهى بعنوان أغنية "طير المحبة".

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من إيديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحجيها.. ما أقلك.. أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون.