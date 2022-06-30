شكرا لقرائتكم خبر عن دولف لندجرين يكشف كيف كانت آمبر هيرد فى كواليس "أكوا مان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل دولف لندجرين عن عمله بصحبة امبر هيرد خلال كواليس فيلم اكوا مان 2، إذ تطرق خلال تصريحاته الأخيرة لأن امبر هيرد كانت مميزة للغاية طوال احداث الفيلم الذى جمعهما معاً قائلاً : "امبر كانت مميزة للغاية، ولم تكن تشعر بأى ضغوط خلال الكواليس على خلفية أي قضايا لها".

وذلك في إشارة إلى القضايا التي جمعت امبر هيرد بصحبة جوني ديب والنزاعات المترتبة عليها، والتي استدعت من البعض التكهن بإمكانية اقدام الشركة المنتجة على جعلها تنسحب من الفيلم.



دولف

من ناحية أخرى يحاول الممثل الأمريكى جونى ديب التركيز على مهنته فى أعقاب الفوز بقضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، فـ ديب لا يبالى بالمال حاليًا وإنما بالحفاظ على سمعته التى تم تشويهها فى الأعوام السابقة بعد وصفه فى الصحف بضارب زوجته واتهامات هيرد المتواصلة له بالاعتداء الجسدى والجنسى عليها وفقًا لموقع "ماشابل".

وطالب الجمهور شركة ديزنى بالاعتذار لديب بعد إثبات براءته على أمل أن يعود لسلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" مجددًا.

ديزنى استمعت إلى مطالبات الجمهور وأرسلت شركة الإنتاج خطاب اعتذار رسمى ومعه عرض بمبلغ 2.535 كروروهى عملة تستخدم فى جنوب آسيا وتهدف ديزنى بهذا الاعتذار أن يعود ديب إلى قراصنة الكاريبى مجددًا، بعد أن تخلت عنه الشركة فى الجزء الأخير من السلسلة بسبب ادعاءات آمبر هيرد.

وكان ديب قال إنه لن يعود للعمل مع ديزنى حتى لو دفعت له مبلغ 300 مليون دولار لكن المعجبين يرغبون بشدة فى عودة جونى ديب لدور جاك سبارو فهل يؤثرون عليه.