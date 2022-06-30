شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير عبد العزيز ونانسى نبيل يحكيان تفاصيل مشاركتهما فى مسرحية "الرهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة تيسير عبد العزيزلـ"الخليج 365"، عن تفاصيل مشاركتها بمسرحية "الرهان"، والتى عرضت على مدار أمس وأمس الأول على مسرح النهار، وقالت:"شاركت في العرض منذ عرضه للمرة الأولى بمهرجان نقابة المهن التمثيلية، ومن ثم المهرجان القومي ولكن كنت أقدم دورا مختلفا، وعندما قرر المخرج أحمد الرافعى إعادة العرض مرة أخرى طلبت منه أن أقدم دورا آخر والسبب في ذلك أن التمثيل بالنسبة لي للاستمتاع فقط فأردت التجربة فالتمثيل قائم على فكرة ماذا لو أنا شخص آخر" .

وتابعت : الشخصيتان عكس بعضهما تماما فأردت أن أعيش الشخصيتين فأقدم الآن شخصية ماريا زوجة إيفان المحامي الذي خاض الرهان لإثبات وجهة نظره ، وبعد خوض التجربة وحبس زوجها 15 عاما كانت في البداية لم تستوعب الفكرة ولكن يحدث لها صدمة فكانت تعيش حياة طبيعية لديها طموح وتحب المال ، وبعد مرور سنوات نجد أنها قد أصيبت بالاكتئاب ووضعت أنا فرضية أنها أصبحت مشردة وعملت كعاهرة وأدمنت الخمور ، وأصابها حالة من الجنون وأصبحت تشجع زوجها أن يكمل المدة حتى يحصلوا علي الأموال ولكنها تموت قبل أن يخرج زوجها ولم تحصل علي أي شيء.

وكشفت تيسير عبد العزيز عن الأدوار التي تود تقديمها في المسرح خلال الفترة القادمة وقالت أتمني تقديم ميس چوليا وبيت دمية وأتمني تقديم أدوار مختلفة كوميدية وتراجيدية وغيرهم.

وعلي جانب آخر كشفت الفنانة نانسي نبيل عن دورها في العرض حيث قالت : أقدم دور ناتاليا زوجة هيرمان رجل الأعمال الذي دائماً يدخل صفقات كثيرة ، والشخصية تعتبر سطحية تنظر للأمور بسذاجة وتزوجت من هيرمان لأنه غني وهي مادية نوعاً ما ، وعلى مدار العرض ومراقبتها للرهان تعتبر هي الوحيدة التي خرجت برسالة الرهان الحقيقية ، وكانت تراقب خلال فترة الرهان التغيرات التي طرأت علي زوجها وعلي الطرف الأخر آيضا ، وحاولت أن تشارك في الحدث بأن تنزل لإيفان القبو لتقنعه أن يخرج ولكن محاولتها فشلت ، وعندما يخسر زوجها كل أمواله ولم يتبقي إلا وديعة الرهان تبدأ تحث زوجها علي قتل إيفان وعندما ينزل لحرق القبو يصطدم من كلام إيفان ولم يحرقه .

مسرحية "الرهان"، بطولة عابد عنانى، هاني الطمبارى، تيسير عبد العزيز، نانسي نبيل، ياسر أبو العنين، مكياج إسلام عباس، إعداد موسيقي محمد خالد، ديكور فادى فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، مساعدا الإخراج علي دياب وفادي باسم، مخرج منفذ محمد ممدوح، وإخراج أحمد الرافعى.