القبض على زوج الاعلامية شيماء جمال المتهم بقتلها.. وهذا وما وجد معه!

كتب امير فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 05:43 صباحاً - ذكرت وسائل اعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره.
كما أوضحت أن دورية مكبرة من وزارة الداخلية والأمن الوطني والأمن العام ألقت القبض على المتهم في محافظة السويس بينما كان يستعد لهروب خارج مصر خلال الساعات المقبلة.
ووجدت بحوزته جوازي سفر وهواتف ومبالغ مالية بالجنيه المصري وعملات أخرى.
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام النيابة قريباً بعد نقله بواسطة دورية تضم قطاع العمليات الخاصة وقطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الأدلة الجنائية والأمن الوطني إلى القاهرة، وسط حراسة مشددة.
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