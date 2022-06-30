محمد عبدالرحمن يخضع لعملية قلب مفتوح.. وشقيقته تطلب الدعاء

كتب امير فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 05:43 صباحاً - أعلنت شقيقة الفنان المصري محمد عبدالرحمن الشهير باسم ”توتة“ عن خضوعه لعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية. وكتبت شامة عبدالرحمن، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: ”أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، يخضع لعملية قلب مفتوح، ويا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم“. وكان عبد الرحمن أعلن مؤخرا، عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، عن عمله الفني الجديد الذي يحمل اسم ”فيصل إكس ابو كليبس“.

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