الشكوك والتخمينات تلاحق امال ماهر رغم ظهورها الاخير.. ومصورها يعلق وينشر صورة من كواليس الفيديو!

كتب امير فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 05:43 صباحاً - أكد المصور المصري كريم مسلم، الذي صوّر فيديو الظهور الأول لمواطنته لفنانة آمال ماهر منذ اختفائها، أنها بخير، وذلك وسط جدل حول إجبارها على الظهور وتعرضها لأذى.

وظهرت آمال ماهر مساء الأربعاء، في فيديو مسجل جديد لها نشرته وسائل إعلام مصرية بعد طول غياب أثار قلق متابعيها، وسط شائعات حول ”اختطافها“.

ونشر كريم مسلم عبر خاصية الستوريز على حسابه الشخصي على إنستغرام، صورة لآمال ماهر أثناء تصوير الفيديو، وعلق عليها قائلا: ”أنا عايز أقول إني واحد من جمهورها الكبير.. ومبسوط إني شوفتها النهاردة، وصورتها“.

وأضاف: ”الحمد لله هي كويسة، ومفيش حد يقدر يقرب من مصري في حضن بلده“.

وكانت حالة من الجدل صاحبت الظهور الأول للفنانة آمال ماهر خلال الساعات الماضية، حيث رأى ناشطون أنها ظهرت في الفيديو بشكل مجهد، وبدت أقل وزنا من ذي قبل، مما أثار الريبة في قلوب جمهورها حول إجبارها على تصوير هذا الفيديو.

أقرأ أيضا: