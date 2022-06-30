شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة إلى صديقى فى فرنسا" يشارك فى مهرجانين بباريس والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم القصير "رسالة إلى صديقى فى فرنسا" بالمسابقة الرسمية لمهرجان The International Children Care Film Festival بفرنسا ، كما يشارك فى مهرجان Festival International de Cinéma et Mémoire Commune بالمغرب في دورته التي تحمل رقم 11.

"رسالة إلى صديقى فى فرنسا" فيلم روائي قصير تدور فكرته حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديق له فى فرنسا، وهو صديق من واقع خياله تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد هذا الفيلم الثانى للمخرج أكرم البزاوى، بعد فيلمه التسجيلى القصير "رحلة البحث عن أبو العربى"، الذى شارك به فى العديد من المهرجانات السينمائية.

رسالة إلى صديقى فى فرنسا"حظى بالمشاركة فى عدد كبير من المهرجانات الدولية، وكانت مشاركته الأولى فى مهرجان المكسيك السينمائى الدولى للفيلم القصير فى دورته الـ15، ثم شارك فى العديد من المهرجانات، كان من أهمها مهرجان "بلغاوم" السينمائى الدولى للفيلم القصير فى الهند، وحصل فيه على جائزة أفضل فيلم فى المسابقة الرسمية لأفلام الطفل.

كما شارك الفيلم فى مهرجان "شونج جو" السينمائى الدولى للفيلم القصير بكوريا الجنوبية، ومهرجان "سان فرانسيسكو" للفيلم العربى بأمريكا، ومهرجان "دبلن" للفيلم العربى فى أيرلندا،والفيلم تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقة فى فرنسا، وهو صديق خيالى تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد هذا الفيلم الثانى للمخرج أكرم البزاوي، بعد فيلمه التسجيلى القصير "رحلة البحث عن أبو العربي" الذى شارك به فى العديد من المهرجانات.

وفازت بطلته الفنانة صفاء الطوخي بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان (شينزين) السينمائي الدولي بالصين في دورته الثامنة، كما حصل الفيلم على جائزتين من مهرجان (فاتن حمامة) السينمائي الدولي، الذي أقيمت فعاليات دورته السابعة افتراضيا في لندن، وجائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل من مهرجان (بلجاوم) في الهند.