شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان بيل: لا أمانع فى تقديم شخصية باتمان من جديد وسيكون مختلفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى كريستيان بيل أنه لا يمانع من تقديم دور باتمان من جديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، حيث أكد بيل في آخر تصريحاته قائلا:" في رأيي، سيكون الدور هذه المرة مختلفا، إذا قرر كريس نولان ذلك، لدى قصة أخرى لأرويها، وإذا طلب منى المشاركة، فسأشارك".

لعب بيل دور البطولة في ثلاثية نولان Dark Knight في الفترة من عام 2005 إلى عام 2012، ولعب شخصية البطل الخارق في Batman Begins و The Dark Knight و The Dark Knight Rises.



كريستيان بيل

كما أشار الممثل العالمى كريستيان بيل البطل المنضم حديثا إلى فيلم Thor: Love and Thunder بـ شخصية Gorr the God Butcher، في أخر حوار له قائلا:" لم أكن أعرف شيئا عن عالم MCU، ولكى ابدأ في العمل على الفيلم بدأت البحث عن هذا العالم"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " gamesradar".

وتابع بيل حديثه قائلا:"خلال تصوير فيلم Thor: Love and Thunder كنا نتبع أفكار تايكا وايتيتي المخرج، وبالرغم من اننا لم نتمكن من القيام ببعض الأشياء ألا أننا بذلنا جهدنا في ذلك".

وأنهى بيل حديثه قائلا:" انا لم أكن اعرف أي معلومات عن الشخصية التي سأقوم بتقديمها، ألا أن وايتيتى ساعدنى كثيرا في رسم منظور جديد للشخصية التي تقدم لأول مرة".

المقرر أن يصل بداية من يوم 8 يوليو المقبل بـ دورالعرض المختلفة حول العالم، وظهر بالصورأهم أبطال العمل الجديد منهم كريس هيمسوورث، وناتالي بورتمان.