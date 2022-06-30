أمال ماهر تظهر بعد غياب وتوجه رسالة الى جمهورها العربي والمصري.. واحمد موسى يعتبر انها وجهت ضربة للاخوان!

كتب امير فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 02:56 صباحاً - ظهرت الفنانة المصرية امال ماهر في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي طمأنت من خلاله جمهورها عليها بعد الجدل الكبير الذي اثاره اختفائها في الفترة الماضية.

وقالت آمال ماهر فى أول ظهور لها:” أنا بخير الحمد لله يا جمهوري، حبيت اطمنكم عليا، والفترة الماضية كنت أعانى من فيروس كورونا، وأشكر كل المواطنين الذين بحثوا عني، وهذا دليل على حب الله، واشكركم من كل قلبي، وأقدم التهنئة الشعب المصري بثورة 30 -6″.

بدوره أكد الإعلامي المصري أحمد موسى، أن الفنانة آمال ماهر، بخير، وكانت لها دور فى ثورة 30-6، وظهورها اليوم فى ليلة 30-6، ضربة للإخوان.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن آمال ماهر اعطت لـ الإخوان درسًا فى توقيت هام ومميز.

وطالب أحمد موسى من آمال ماهر بعمل أغنية وطنية جميلة، و بصوتها الجميل.