خبر غير متوقع لمتابعي سلسلة "جيمس بوند"

محمد الفلاح - الخميس 30 يونيو 2022

أكدت المنتجة العالمية ​باربرا بروكلي​، ومنتجة سلسلة ​جيمس بوند​ الشهيرة انه لن يتم العمل على فيلم جديد في السلسلة قبل عامين على الأقل.



في تصريح خاص لموقع ديدلاين أثناء تكريم منتجي فيلم جيمس بوند في فعاليات معهد الفيلم البريطاني في وسط لندن أكدت باربرا إلى أنه لم يتم البحث بعد على ممثل خلفًا للنجم البريطاني دانيال كريغ التي تعد من الصعب حسم الأمور بسرعة، قائلةً: "لم يتم اختيار أحد حتى الآن، لا يوجد سيناريو ولا يمكننا اختيار نجم محدد في الوقت الراهن حتى نقرر كيف سنتعامل مع الفيلم التالي، لأنه في الحقيقة إعادة اختراع لـ جيمس بوند".

وأشارت باربرا في تصريحاتها أيضًا إلى أن الشركة وصناع الفيلم يعملون على إعادة ابتكار هوية جيمس بوند، وهذا يستغرق وقتًا.