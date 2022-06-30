الفنان والسيناريت الكويتي أحمد العوضي: شجون الهاجري فنانة تستفز قلم أي كاتب لأعمالها

محمد الفلاح - الخميس 30 يونيو 2022

أحمد العوضي السيناريست والفنان الكويتي تحدث عن تجاربه الفنية مع الفنانة شجون الهاجري خلال الفترة الماضية، والتي لاقت نجاحا كبيرا وتحديدا في عملهما الدرامي الأخير "بيبي" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما يستعد السيناريست أحمد العوضي لأعمال جديدة في الفترة القادمة.



أحمد العوضي كشف في تصريحات صحفيه عن احتمالية عرض مسرحية "السيرك" التي قام بكتابتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة وهي المسرحية التي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان يعقوب عبدالله، وبشار الشطي، وغدير السبتي، وبدر الشعيبي، وشهد العميري.

وأشار الفنان والسيناريست الكويتي أن التحضير لعرض العمل بالسعودية جاري تنفيذه، كما أكد أن المسرحية استطاعت خلال فترة عرضها أن تحقق نجاحا وأصداء إيجابية من قبل الجمهور بالكويت، فقال أحمد العوضي: "مسرحية (السيرك) لله الحمد لاقت نجاح جماهيريا واضحا، وأحبها الصغير والكبير لله الحمد وسعيد بأصدائها، وهناك احتمالية لعرضها في المملكة العربية السعودية وهذا الموضوع يتم الاتفاق حوله من خلال شركة تريند".

أحمد العوضي أوضح كذلك رأيه في تعاونه مع الفنانة شجون الهاجري التي قدم معها خلال الفترة الأخيرة أكثر من عمل مهم والتي كان آخرها مسلسل "بيبي" الذي عرض في رمضان 2022، السيناريست أحمد العوضي أكد أن الفنانة شجون الهاجري دائما قادرة على استفزاز أي قلم يكتب لها، وأنه سعيد بخوض أكثر من تجربة فنية معها فقال: "شجون الهاجري هي فنانة دائما قادرة على أن تستفز القلم الذي يكتب لها، ولكوني كاتب فأنا سعيد بخوض تجارب درامية مختلفة معها، لأنها فنانة لديها موهبة كبيرة واخت وصديقة وعزيزة جداً لي".

أحمد العوضي أكد أيضا على الدور المهم للمسرح الكويتي وأنه مختلف فيما يقدمه للجمهور، وأن أزمة كورونا تسببت في إغلاق المسارح بالكويت لكنها لم تسطيع أن تؤثر على مواهبه وقدراته فقال أحمد العوضي: "بالنسبة لي المسرح الكويتي طول تاريخه متعافي ومختلف، وأرى أن أزمة كورونا أثرت على المسرح فقط فيما يخص إغلاقه بسبب الحظر، لأن المسرح حاله مثل كل القطاعات في البلاد والعالم الذين تأثروا بهذه الجائحة".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي قد تعاون مع الفنانة شجون الهاجري في أكثر من عمل خلال هذه الفترة من بينها مسرحية " be free" التي عرضت في فعاليات موسم الرياض هذا العام، كما كتب أيضا مسلسل "ملاك رحمة" الذي عرض العام الماضي.