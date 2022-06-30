روبي..تستعين بشخصيتها في "رانيا وسكينة" و"حتة تانية" حاضرة بقوة! فى أحدث أغانيها "نمت ننة"

محمد الفلاح - الخميس 30 يونيو 2022

النجمة المصريةروبي طرحت مؤخرًا فيديو كليب لأحدث أغانيها بعنوان "نمت ننة" والذي بمجرد أن تم طرحه على يوتيوب أثار الجدل بين الجمهور الذين تفاعلوا معه وحرصوا على إبداء رأيهم حول كليب اغنية روبي الجديدة، و التي قام بكتابتها وتلحينها عزيز الشافعي، ومن توزيع توما.



الأغنية الجديدة التي طرحتها روبي بالأمس على قناة بـ يوتيوب، اعتبر البعض ألحانها متشابهة لأغنيتها السابقة "حتة تانية" ولكن مع رتم أسرع قليلًا، وربما يأتي هذا التشابه كون أن أغنية "حتة تانية" التي تم طرحها العام الماضي؛ من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وهو نفس فريق عمل أغنيتها الجديدة، وحققت وقت طرحها انتشارًا كبيرًا بين جمهور روبي، خاصة وأنها كانت تمثل إحدى مشروعات عودتها للغناء بشكل رسمي بعد سنوات من الغياب.

في كليب "نمت ننة" ظهرت روبي بشخصية فتاة شعبية تعمل داخل مصبغة، ولكن الشكل الخارجي لهذه الفتاة اعتبره البعض مشابهًا للغاية لشخصية سكينة التي قدمتها في مسلسل "رانيا وسكينة" في رمضان الماضي، كما جاءت ملامحها وحركات وجهها، مشابهة كذلك لأدائها في المسلسل الكوميدي الذي شاركت في بطولته مع الفنانة مي عمر وقامت بدور فتاة شعبية تتورط في أزمة مع فتاة أرستقراطية تعرفت عليها بالصدفة.

الاستعراضات التي قدمتها الفنانة المصرية روبي بالكليب، أعادت إلى أذهان الجمهور الاستعراضات القديمة التي قدمتها روبي في أغانيها السابقة التي تسببت في تحقيقها للشهرة خلال فترة صعودها، مثل أغاني "يالرموش" و"ليه بيداري كده" و"أنت عارف ليه" وغيرها، حيث قدمت روبي في "نمت ننة" استعراضات اعتبرها جمهورها مرحة ومبهجة ونجحت في إعادتها للشكل الذي اعتاده الجمهور منها.

يبدو أن روبي حرصت على ارتداء فستان بتصميم مميز يخفي أي عيوب بالجسد، لكنه جاء مكررًا ومشابهًا لفستان ارتدته مسبقًا في أحد حفلاتها، فظهرت في أغنية "نمت ننة" بفستان طويل باللون الوردي مزين بشراشيب طويلة على جميع أنحائه مع حمالات رفيعة، فيما ظهرت مسبقًا بفستان ذهبي بشراشيب زينت أنحائه بالكامل، ولكن بكتف واحد.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال روبي هو فيلم "واحد تاني" الذي شاركت في بطولته مع النجم أحمد حلمي مؤخرًا، وشارك في بطولته أيضًا كل من أحمد مالك ونسرين أمين وسيد رجب وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

في سياق آخر سبق وكشف الفنان اللبناني جاد شويري عن تفاصيل تحضيره لمشروع غنائي مع النجمة المصرية روبي، قبل حوالي 10 سنوات، وأكد جاد شويري في تصريحات تلفزيونية أن المشروع لم يكتمل بسبب مخاوف روبي وقتها من العودة إلى الغناء خاصة بعد النجاح الذي حققته في مجال التمثيل، وأشار إلى أن المخاوف كانت مرتبطة بأن تظل مرتبطة مع الجمهور بشكل معين في الأغاني، أو تتسبب عودتها للغناء في هدم ما قامت ببنائه في التمثيل، موضحًا أنه أيضًا لم يكن يمتلك وقتها الخبرة الكافية كذلك.