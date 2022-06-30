آمال ماهر تظهر وتطمئن الجمهور على صحتها وتكشف سبب اختفائها

محمد الفلاح - الخميس 30 يونيو 2022

الفنانة آمال ماهرفي أول ظهور لها بعد غياب، طمئنت جمهورها على حالتها الصحية، قالت فيه: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت اطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني اطمنكم عليا".



وأضافت آمال ماهر في مقطع فيديو مسجل، تم نشره على مواقع صحفية محلية: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته".

الحمد لله وده إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريبا".

علق طارق مرتضي، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على ظهور المطربة آمال ماهر، قائلا: "ليس دور النقابة اقتحام حياة الأعضاء.. وأسرة الفنانة أكدوا أنها بخير".

وقال مرتضى، إن مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت الموقف، وأوصلت الموضوع إلى قمة الهرم، حتى أن أمال ماهر أكدت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا، ولم يكن هناك داعي للسيناريوهات الغريبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية "تن": هناك سيناريوهات غريبة انتشرت حول وضع المطربة أمال ماهر، ولم يتوقف الأمر على نشطاء السوشيال ميديا، بل هناك إعلاميين تدخلوا في الأمر ووضعوا سيناريوهات خيالية عن حالة أمال ماهر، وساهموا في نشر الشائعات".

جدير بالذكر، أن آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية "اللي قادرة" اللى كانت الأغنية الدعائية لمسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وهي من كلمات كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.

وكشفت المطربة المصرية عن تنظيم حفل غنائي لها في الفترة المقبلة في مصر.

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بطلب إحاطة بموضوع اختفاء المطربة آمال ماهر، في تطور لافت بالقضية التي تشغل الرأي العام في البلاد.

واحتل وسم اختفاء أمال ماهر حيز واسع من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، لا سيما بعد تدشين نشطاء وسمًا يطالبون فيه بالكشف عن مكان المطربة.