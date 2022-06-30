شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تستضيف أوركسترا بيت العود السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، أوركسترا بيت العود بالخرطوم تحت إشراف الموسيقار العالمى نصير شمة، وذلك من خلال حفلين بالقاهرة والإسكندرية، تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وذلك فى الثامنة مساء الأول من يوليو على المسرح المكشوف، ومساء الأحد 3 يوليو على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

ويقدم الأوركسترا بقيادة عازف العود الفنان أحمد شمة، باقة من أروع المؤلفات الأفريقية التى قدمها كبار الموسيقيين فى القارة السمراء، منها أحب مكان لبرعى محمد دفع الله، وعزه فى هواك لخليل فرح، ونهر الجور لبشير عباس، ورقصة هنكاريا لليوهانز برامز، وتراث أعمال من غرب السودان. ومن أعمال الموسيقار نصير شمة يقدم الأوركسترا ألحان الطريق إلى شقلاوة والنوبة وملتقى النيلين.

ومن جانبه قال أحمد شمة إن الأوركسترا مكون من 76 عازفا وعازفة وهى المرة الأولى فى العالم التى يتكون فيها أوركسترا للعود بهذا الكم، فضلا عن مصاحبة أصوات بشرية لكورال يتناغم مع الألحان .

وأشار شمة إلى أن هناك آلات إيقاعية سودانية تم توظيفها لأول مرة مع الأوركسترا بطريقة توزيع هارمونى منها آلات أونكيكى - الدنجو - الطنبور، وعبر شمة عن سعادته لتقديم أول حفلات الأوركسترا على أرض مصر من داخل دار الأوبرا المصرية.

كما وجه الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لجهودها المميزة فى إثراء الحياة الفنية والإبداعية إقليميا وعالميا .

بيت العود هو مشروع ثقافى فنى، قام بتأسيسه الموسيقار العالمى نصير شمة والذى يقوم بتأسيس بيوت عود فى مختلف البلدان، تعمل على تعليم الأسس العلمية فى دراسة آلة العود وبعض الآلات الوترية الأخرى، وخلق مناخ ثقافى لتطوير الموسيقى المحلية وتبادل الخبرات الموسيقية والفنية، خاصة الفئات الشابة.